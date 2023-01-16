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أسفر عن قتلى ومصابين

مشاهد لانفجار كبير داخل مصنع كيماويات بـ الصين

2023-01-16 الساعة 7:14
مشاهد لانفجار كبير داخل مصنع كيماويات بـ الصين
المواطن- فريق التحرير

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قتل 5 أشخاص على الأقل في انفجار داخل مصنع كيماويات في شمال شرق الصين، فيما اعتبر ثمانية آخرون في عداد المفقودين.

وقد وقع الانفجار بعد ظهر الأحد، داخل مصنع في محافظة انشان بمقاطعة لياونينغ، بحسب محطة CCTV الحكومية التي أكدت أن الحريق تحت السيطرة حاليًا.

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مشاهد لانفجار كبير داخل مصنع كيماويات بالصين (3)

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها التلفزيون سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من عناصر الإطفاء خارج المبنى.

وبحسب المحطة التليفزيونية، فقد نشر أكثر من 330 عنصر إطفاء للسيطرة على الحريق، وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط قتيلين و34 جريحًا و12 مفقودًا.

حوادث مماثلة أخرى في الصين

وفي نوفمبر قُتل 38 شخصًا في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، ونجم بحسب السلطات، عن سوء استخدام العمال للمعدات.

وفي مارس 2019، أدّى انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في يانتشنغ التي تبعد 260 كيلومترًا من شنغهاي، إلى مقتل 78 شخصًا وتدمير منازل على مسافة كيلومترات عدّة.

وفي 2015، شهدت الصين أحد أسوأ الحوادث الصناعية عندما تسببت انفجارات كيميائية ضخمة في مدينة تيانجين الشمالية بمقتل 165 شخصًا على الأقل، بحسب سكاي نيوز.

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