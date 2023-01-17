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بعد هطول أمطار غزيرة

مشاهد لبردية وسيول الحيرا شرق حفر الباطن

2023-01-17 الساعة 9:51
مشاهد لبردية وسيول الحيرا شرق حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات من بردية وسيول الحيرا في الصمان شرق محافظة حفر الباطن، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، جريان سيول الحيرا بعد هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف.

ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق حائل، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

انخفاض الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة ويتكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات تبوك في الصباح الباكر, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ويمتد تأثيرها إلى جنوب المملكة.

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