مشاهد لتساقط حبات البرد في الأرطاوية بالمجمعة

وثق مقطع فيديو متداول، تساقطاً كثيفاً لحبات البرد وأمطار غزيرة في بلدة الأرطاوية بمحافظة المجمعة، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، بردية الأرطاوية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.