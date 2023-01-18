مشاهد لجريان السيول جنوب غرب حفر الباطن

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات من جريان السيول جنوب محطة البطيحانية جنوب غرب حفر الباطن، خلال الساعات الماضية.
وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، جريان سيول جنوب غرب حفر الباطن، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
يذكر أن المقطع التقطته كاميرا فهد الشنيفي ونشره عبر حسابه في “تويتر”، ووثق من خلاله أجواء جنوب غرب حفر الباطن بالتزامن مع جريان السيول.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.