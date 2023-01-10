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بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة

مشاهد لجريان سيول شعيب الحاير جنوب المجمعة

2023-01-10 الساعة 12:35
مشاهد لجريان سيول شعيب الحاير جنوب المجمعة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول شعيب الحاير جنوب محافظة المجمعة، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، جريان سيول شعيب الحاير بالمجمعة، بعد هطول أمطار على المحافظة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

 

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