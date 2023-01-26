مشاهد لجريان شعيب غيلانة في محافظة رماح

وثق مقطع فيديو متداول، جريان شعيب غيلانة في محافظة رماح شمال شرق الرياض مساء أمس الأربعاء، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، جريان شعيب غيلانة بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.