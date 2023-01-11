مشاهد لهطول أمطار غزيرة على أحياء محافظة قلوة

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار شرق محافظة قلوة، بمنطقة الباحة، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، حالة مطرية غزيرة على أحياء محافظة قلوة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة ويمتد تدريجيًا إلى جنوب المملكة.

ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.