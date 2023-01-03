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مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود بجدة

2023-01-03 الساعة 12:56
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود بجدة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على حي الورود بمحافظة جدة، صباح اليوم  الثلاثاء.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن”، هطول أمطار غزيرة على حي الورود، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية غزيرة

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) .

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كم / ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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