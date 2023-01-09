مشاهد لهطول الأمطار على أملج

أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد وسيول على 10 مناطق تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار على أحياء محافظة أملج بمنطقة تبوك، خلال الساعات الماضية.
وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، حالة مطرية على أحياء محافظة أملج، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف.
في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة,كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).