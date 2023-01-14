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مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بعدة مناطق

2023-01-14 الساعة 7:39
مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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شهدت عدد من مناطق المملكة، اليوم السبت، هطولًا للأمطار الغزيرة مع جريان السيول ونشاط الرياح السطحية.

وأظهر مقطع فيديو متداول نشره خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني على حسابه بموقع “تويتر”، فيضانًا محدودًا بعد هطول الأمطار بالأسياح في القصيم.

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كما وثق مقطع فيديو آخر، هطول الأمطار الغزيرة على أقصى شمال غرب محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وأظهر مقطع آخر، جريان السيول بمحافظة بلجرشي في منطقة الباحة، عقب هطول أمطار عليها اليوم السبت.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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