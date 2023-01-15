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مشاهد مباشرة لامتلاء المسجد الحرام بالمعتمرين والزائرين

2023-01-15 الساعة 10:07
مشاهد مباشرة لامتلاء المسجد الحرام بالمعتمرين والزائرين
المواطن - فريق التحرير

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عرضت قناة الإخبارية مشاهد مباشرة لامتلاء المسجد الحرام بالمعتمرين والزائرين.

وأظهرت اللقطات، مشاهد روحانية للمعتمرين والزوار خلال أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

صورة مشرفة للمملكة

جدير بالذكر أن الرئاسة العامة للحرمين الشريفين تسابق الزمن لتعظيم التميز والريادة في مجال التحولات الرقمية والخدمات المقدمة للقاصدين، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الزائرين؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وكان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، قد أكد أن الرئاسة تعمل على مدار الساعة لخدمة القاصدين لا تتساهل مع المقصرين في تقديم الخدمات وتكافأ المبدعين ولا تتجاهل الرئاسة إطلاقًا تقديم الخدمات للجانب النسائي؛ كونهن عنصرًا رئيسيًّا.

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