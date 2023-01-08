مشاهد مخيفة لتأثير العواصف والفيضانات على كاليفورنيا

تستعد ولاية كاليفورنيا لمزيد من توابع العاصفة مع توقع هطول أمطار على الجزء الشمالي من الولاية مما يزيد من احتمالية حدوث فيضانات على الطرق وارتفاع الأنهار والانهيارات الطينية.

وستصل العواصف الشديدة إلى ذروتها اليوم الاثنين، بحسب ما أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية.

وحذر مركز التنبؤ بالطقس من أن عواصف متعددة ستضرب المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع توقع أن يكون التركيز الرئيسي في شمال كاليفورنيا.

وشهدت سان فرانسيسكو أكثر فترات هطول الأمطار خلال 10 أيام مسجلة منذ عام 1871 مع هطول أكثر من قدم واحدة منذ الأول من ديسمبر.

عاصفة هي الأقوى منذ 152 عامًا

وقال عالم الأرصاد، مات سولوم، لشبكة سي إن إن: نتوقع أن تؤثر عاصفة هي الأقوى منذ 152 عامًا، وهناك مخاوف في زيادة خطر الفيضانات في معظم أنحاء الولاية من حيث وجود مخاطر الانزلاق الصخري والانزلاقات الطينية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع ارتفاع الأمواج حتى يوم الثلاثاء، مع وجود أمواج كبيرة على الشواطئ المواجهة للغرب.

وتأتي الأمطار في كاليفورنيا من عواصف المحيط الهادئ التي تسببت في فيضانات واسعة النطاق، وانقطاع التيار الكهربائي، وقطع الأشجار في جميع أنحاء الولاية.

كما غمرت الفيضانات الشوارع وتسببت في مقتل ستة أشخاص على الأقل.

ووثق مقطع فيديو والعديد من الصور مظاهر تأثير الفيضانات والعواصف على الولاية، ويبدو في إحداها أن المياه القوية تكاد تدمر جسرًا كاملًا.

15 مليون في خطر

ويتعرض أكثر من 15 مليون شخص في ولاية كاليفورنيا لخطر هذه الفيضانات والعواصف والأمطار الغزيرة.