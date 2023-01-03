مشاهد مذهلة لجريان وادي العقيق بالمدينة المنورة

نشرت إمارة منطقة المدينة المنورة، مقطع فيديو وثقت من خلاله مشاهد لجريان السيول بوادي العقيق بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

ووثق المقطع، مشاهد مذهلة لجريان وادي العقيق وبدا مثل نهرٍ جارٍ بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

#وادي_العقيق كما بدا اليوم بعد هطول الأمطار على #المدينة_المنورة..

اللهم صيباً نافعاً.

تصوير: شاكر سمرقندي

pic.twitter.com/EUQ7Hv0EMe — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 2, 2023

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية غزيرة

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) .