مشاهد مروعة لحرق جثث ضحايا كورونا بشوارع الصين

بدأت العائلات في حرق جثث أحبائهم في شوارع الصين بحسب ما توثق الصور ومقاطع الفيديو؛ وذلك بسبب اكتظاظ المستشفيات والمشارح ودور الجنازات بالموتى وسط انتشار إصابات بكوفيد-19.

وأدى إلغاء بكين لقيودها الصارمة الشهر الماضي إلى عودة الفيروس بشراسة في البلد التي يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة بعد ظهوره منذ 3 سنوات في مدينة ووهان لأول مرة.

وتقول العديد من دور الجنازات والمستشفيات إنها غارقة بالموتى، ويتوقع خبراء الصحة الدوليون وفاة 2.1 مليون شخص بسبب كوفيد في الأشهر المقبلة.

وفيات الصين الرسمية

وعلى الرغم من جميع تلك الأنباء إلا أن الصين أبلغت عن خمس وفيات يوميًا أو أقل منذ رفع قيود كوفيد.

ارتفاع تكلفة حرق الجثث

وأعرب السكان عن غضبهم من ارتفاع تكلفة حرق الجثث وسط زيادة الطلب، الأمر الذي أدى إلى قيام الناس بهذه المهمة المؤلمة تنفيذ عمليات حرق الجثث الخاصة بهم في الشوارع.

وقال متعهد جنازات لموقع بلومبرغ، إنه عادةً، كانت تكلف خدمة حرق الجثث بضعة آلاف، لكن حاليًا فإنه يمكن ترتيبها في ثلاثة أيام بتكلفة 68 ألف يوان أما تنفيذها في نفس اليوم يكلف 88 ألفًا.

وفي أحد المقاطع، يظهر تابوت خشبي محترق فيما يبدو أنه منطقة ريفية.

وفي مقطع آخر يمكن رؤية مجموعة من السكان في شنغهاي يقفون في موقف للسيارات بين مبنى سكني شاهق حول محرقة جثث أخرى، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وظهرت مقاطع أخرى مماثلة لحرق الجثث واستخدم فيها الأشخاص ملاءات السرير وأشعلوا ألسنة اللهب بأغصان الأشجار.