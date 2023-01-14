مشاهد من أمطار مزدلفة وجبل الكر والهدا

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هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، فيما تواصلت الأمطار على مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة.
أمطار مزدلفة#مكه_الان
📸: ضيف الله الذبياني pic.twitter.com/zvz0RNZPP7
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 14, 2023
ووثق مقطع فيديو نشرته إمارة مكة أمطار مزدلفة اليوم السبت فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم وتبشر بمزيد من أمطار الخير والبركة.
كما هطلت الأمطار على جبل الكر والهدا في محافظة الطائف.
جبل الكر بـ #الطائف
📸 : عادل الأحمدي pic.twitter.com/jNPmr9Vcvh
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 14, 2023
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه من هطول أمطار متفاوتة الغزارة ما بين خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة.
أمطار الهدا
📸: ماجد عسيري pic.twitter.com/IFzMGZ6pah
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 14, 2023
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الحالة المطرية على مكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في الأمواج.
وأشار المركز في تنبيه متقدم لمكة المكرمة إلى أن الحالة المطرية تمتد على (الليث، القنفذة، المظيلف) حتى الساعة الثانية من صباح غد الأحد.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.