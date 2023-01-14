مشاهد من أمطار مزدلفة وجبل الكر والهدا

هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، فيما تواصلت الأمطار على مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة.

ووثق مقطع فيديو نشرته إمارة مكة أمطار مزدلفة اليوم السبت فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم وتبشر بمزيد من أمطار الخير والبركة.

كما هطلت الأمطار على جبل الكر والهدا في محافظة الطائف.

توقعات طقس مكة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه من هطول أمطار متفاوتة الغزارة ما بين خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة.

#فيديو🎥 أمطار الهدا

📸: ماجد عسيري pic.twitter.com/IFzMGZ6pah — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 14, 2023

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الحالة المطرية على مكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في الأمواج.

وأشار المركز في تنبيه متقدم لمكة المكرمة إلى أن الحالة المطرية تمتد على (الليث، القنفذة، المظيلف) حتى الساعة الثانية من صباح غد الأحد.