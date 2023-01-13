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بعد أنباء تفاوض الهلال مع النجم الأرجنتيني

مشجع هلالي لـ رئيس باريس سان جيرمان: ودنا ميسي .. والأخير يرد

2023-01-13 الساعة 11:28
مشجع هلالي لـ رئيس باريس سان جيرمان: ودنا ميسي .. والأخير يرد
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ مشجع هلالي وهو يتحدث مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي الهلال.

رد ناصر الخليفي

وقال المشجع الهلالي لـ الخليفي: “ودنا ميسي معنا في الرياض”.

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ورد ناصر الخليفي قائلًا: “إن شاء الله”.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ناديي الهلال والاتحاد سوف يتنافسان على التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

ليونيل ميسي

تفاصيل الاهتمام بضم ميسي

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة أن الهلال والاتحاد سيتنافسان لضم النجم الأرجنتيني مع تقديم راتب سنوي له قدره 350 مليون يورو لإقناعه بالقدوم للدوري السعودي.

وقالت الصحيفة الإسبانية: إن تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، جعل باقي الأندية السعودية تطمح في التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل في عالم كرة القدم مثل ميسي.

جدير بالذكر أن الهلال والاتحاد ممنوعان من تسجيل الصفقات الجديدة في يناير الحالي، بسبب قضيتي محمد كنو وعبدالرزاق حمدالله على الترتيب، حيث سيتمكن كل منهما من التعاقد مع صفقات جديدة وقيدها في صيف العام الحالي.

وبالأمس، ذكر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، مقدم برنامج ملعب SBC على قناة SBC، أن أحد أعضاء شرف نادي الهلال، متواجد بالعاصمة الفرنسية باريس حاليًّا لحسم صفقة النجم الأرجنتيني.

وقال الشنيف في حلقة الخميس في البرنامج: “الهلال مهتم بحسم صفقة النجم الأرجنتيني، أحد أعضاء شرف الهلال متواجد في العاصمة باريس لحسم الصفقة، يبدو أن صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، ستجعل ميسي يقترب من الهلال”.

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