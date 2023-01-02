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أنقذها أحد المارة

مشردة تدفع طفلة على قضبان القطار

2023-01-02 الساعة 11:23
مشردة تدفع طفلة على قضبان القطار
المواطن - فريق التحرير

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وثقت كاميرات المراقبة واقعة صادمة جدًا في محطة للقطارات بولاية أوريغون الأمريكية، قامت خلالها امرأة بدفع طفلة لا تتجاوز الثالثة من عمرها، على السكة الحديدية، قبل أن ينقذها أحد المارة في الوقت المناسب.

تفاصيل الواقعة

وكانت الطفلة تقف بجوار والدتها على الرصيف، في انتظار وصول القطار بمحطة بورتلاند، فيما جلست بريانا ليس وركمان البالغة من العمر 32 عامًا، على كرسي خلفهما، لتقوم فجأة ودون أي مبرر، بالتحرك بسرعة من مقعدها لتدفع الطفلة صوب السكة الحديدية.

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وسقطت الطفلة على وجهها أولًا على القضبان، ليهب بسرعة الرجل الذي كان يجلس بجوارها لإنقاذها، إلى جانب الأم.

احتجاز المشردة

وقالت إدارة شرطة مقاطعة مولتنوماه في بيان، إن الطفلة عانت من صداع شديد وعلامة حمراء على جبهتها نتيجة اصطدام وجهها بقضبان السكة الحديدية.

وأضافت أن وركمان، وهي مشردة، محتجزة دون إمكانية الإفراج عنها بكفالة، بعد استدعائها، الخميس.

اتهامات

وأشارت الشرطة إلى أن الطفلة لم ترتكب أي عمل أو تصرف من شأنه إثارة وركمان، لكي ترتكب الأخيرة ما قامت به من دفع الطفلة إلى مسار القطار.

ووجهت عدة اتهامات للمرأة، من بينها محاولة اعتداء من الدرجة الأولى، والاعتداء من الدرجة الثالثة، والسلوك غير المنضبط من الدرجة الثانية، وتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور.

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