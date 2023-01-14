مشروبات تزيد فرص الإصابة بالسرطان

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول المشروبات المحلاة، يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى البالغين الذين يتناولون أكثر من مشروبين في اليوم.

المحلاة بالسكر

وأفادت صحيفة ذا صن، بأن تناول البالغين، بخاصة النساء، مشروبين من المشروبات المحلاة بالسكر كل يوم يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين.

وأكدت الدراسة، التي نشرتها الصحيفة البريطانية، أن المشروبات الغازية والمشروبات بنكهة الفاكهة ومشروبات الرياضة والطاقة كلها تشكل تهديدًا كبيرًا.

الإصابة بالسرطان

وفي سياق الدراسات السابقة، وجد العلماء بجامعة “كيونغ هي” في كوريا الجنوبية أن احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كانت أقل بنسبة 22% لدى الأشخاص الذين تناولوا الكثير من الفاكهة والخضروات، مقارنة بمن يأكلون أقل.

ووجدت ورقة بحثية أخرى، نُشرت في عام 2020، أن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم ومنتجات الألبان يمكن أن تساعد جميعها في درء أكثر أنواع السرطان فتكًا.

فوائد الخضراوات

في عام 2019، وجد خبراء صينيون أن تناول 44 جرامًا فقط من الخضراوات التي تشمل العديد من الأنواع كالثوم والبصل، يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض القاتل.

وفي عام 2018، توصل الخبراء إلى نتيجة مفادها أن الفيتامينات والمكملات الغذائية يمكن أن تساعد في الحماية من سرطان الأمعاء.