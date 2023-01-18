مشروعات مياه وصرف صحي بالهفوف بتكلفة 16 مليون ريال

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أنهى القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي، ومحطة الرفع بشرق المحدود بمدينة الهفوف مع خط الطرد بالأحساء بتكلفة تجاوزت (16) مليون ريال.
وأكدت الشركة أن المشروع يأتي بهدف زيادة نسب التغطية بالشبكات البيئية لرفع الضرر عن سكان الأحياء المستهدفة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، واستيعاب مياه الصرف الصحي من بعض أحياء الأحساء.
وبيّنت أن المشروع تضمن مد شبكات صرف صحي تصل أطوالها (4457) مترًا طوليًا، وإنشاء محطة رفع بطاقة تبلغ (30) ألف متر مكعب باليوم.
وأوضحت الشركة أن المشروع يهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الضرر البيئي، داعية عملاءها من سكان أحياء “المروج الجنوبي والشمالي” ومخططات الزهراء 1،2،3 ” ومخطط الشهيل، للتقدم لطلب الخدمة من خلال قنواتها الرقمية.