مشروع الطريق السياحي بمكة المكرمة يحسِّن جودة الحياة ويجذب الاستثمار

أوضح حسن جواح، مدير عام الاستثمار ودعم القرار بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، آخر تطورات مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة.

تنمية السياحة البيئية

وقال جواح، خلال حديثه عبر أثير إذاعة جدة، اليوم الاثنين: إن المشروع يستهدف تنمية قطاع السياحة البيئية بتنمية المواقع ذات المزايا الطبيعية والأثرية وتحويلها إلى قوة اقتصادية عبر مشروعات نوعية، مع تحسين جودة الحياة في المحافظات وتوفير وظائف جيدة لسكانها.

منظومة متكاملة

ولفت إلى أن المشروع منظومة متكاملة على مستوى المنطقة يمتد على طريق دائري يحيط بسبع محافظات و11 مركزًا إداريًّا بمسافة تتجاوز 940 كيلومترًا، وجاري العمل في المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم استكمال بقية المراحل تباعًا خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن المشروع يبدأ من واجهة مدينة جدة البحرية ويمر بمجموعة من المحافظات وتصنف المناطق المواقع الكائنة على مسار المشروع إلى مواقع مطورة وأخرى مطورة جزئيًّا، ومواقع ثالثة مستهدفة بالتطوير الكامل.