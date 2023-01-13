مشروع جديد وراء اقتراض مصر لملايين الدولارات من اليابان

وافقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على قرض تصل قيمته إلى 306 ملايين دولار لتمويل جزء من الخط الرابع لمترو القاهرة في مصر.

المرحلة الأولى

وستخصص الأموال لبناء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة، وهي طريق بطول 19 كيلومترًا يمتد بين وسط البلد وأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، كما سيتم استخدام الأنظمة والقطارات اليابانية، كجزء من قرض المساعدة الإنمائية الرسمية، الذي تبلغ مدته 40 عامًا.

وسوف يتم افتتاح الخط بحلول فبراير 2028، وقد تم بالفعل طرح مناقصات البناء الأولي والاستشارات.

وفي نوفمبر 2020، أُعلن أن شركة أوراسكوم وشركة ميتسوبيشي قد وقعا عقدًا بقيمة 800 مليون دولار مع الهيئة القومية المصرية للأنفاق للعمل في المرحلة الأولى.