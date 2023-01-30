بدعم ولي العهد.. مشروع ضاحية الفرسان بالرياض يضم 50 ألف وحدة سكنية

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن أكبر ضاحية سكنية جديدة بمدينة الرياض ضاحية الفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام لتصبح أكبر معروض عقاري بالعاصمة الرياض، امتدادًا لدعم وجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمنظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في رفع نسبة التملك التي تجاوزت 60% عام 2020 لتصل إلى 70% عام 2030، ودعم مستهدفات مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري.

مزايا ضاحية الفرسان

وتأتي ضاحية الفرسان على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة فيما أعلنت الوطنية عن المرحلة الثانية من ضاحية خرام الواقعة شمال العاصمة الرياض على مساحة تتجاوز 21 مليون متر مربع وتستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية عام 2026.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي أن إطلاق مشاريع الضواحي يأتي امتداداً لجهود الشركة لبناء مجتمعات عصرية نابضة بالحياة وبطابع حضاري مميز وتوفير الحلول السكنية والتمويلية من خلال إجراءات ميسرة تحقق الراحة والرفاهية للأسر السعودية.

زيادة المعروض العقاري

وتهدف “الوطنية للإسكان” من خلال إطلاق الضاحيتين إلى دعم وزيادة المعروض العقاري في المملكة بشكلٍ عام وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، كما تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقق جودة الحياة لجميع سكان الضواحي التي تنفذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.