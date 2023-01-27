مشهد مؤلم لطفلة سورية تذرف دمعًا لوفاة شقيقتها من البرد

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لفيديو حمل عنوان القهر والدموع والحزن، ولاقى تعاطفًا كبيرًا من المغردين.
وأظهر الفيديو، طفلة سورية تذرف دمعًا حزنًا على شقيقتها التي توفيت بسبب البرد القارس، وقلة وسائل التدفئة في المكان الذي تعيشان فيه.
وخلال الفيديو، شرحت الطفلة الصغيرة معاناتها وأسرتها بسبب قسوة الطقس والفقر في مخيمات النزوح؛ حيث تعاني أسرتها من قلة حطب التدفئة، فيما تنام وهي لا تشعر بأطرافها من شدة البرد.
وتقول الطفلة ودموعها على وجنتيها: ماتت أختي من البرد.. ما بعرف كيف.. كل العالم دفيانين إلا نحن ما دفيانين.. الجو كثير برد برد.
وأكملت حديثها في الفيديو قائلة: إن شقيقتها توفيت من شدة البرد، بينما تقوم عائلتها بتشغيل الصوبا أو المدفئة، لتتجمع حولها الأسرة للتدفئة من شدة البرد.