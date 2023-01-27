Icon

شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته Icon لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية Icon رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي Icon مشهد مؤلم لطفلة سورية تذرف دمعًا لوفاة شقيقتها من البرد Icon قصة إعادة أمعاء مريض يعاني من حالة نادرة عجزت عنها المستشفيات Icon هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي Icon الاستثمار في الأسهم والعقار أفضل من الذهب Icon الحكومة اليونانية تنجو من تصويت بسحب الثقة Icon بكتيريا غامضة تقتل أول طفل بتركيا Icon 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة لاستيعاب مليوني حاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تعاني أسرتها من قلة حطب التدفئة

مشهد مؤلم لطفلة سورية تذرف دمعًا لوفاة شقيقتها من البرد

2023-01-27 الساعة 8:28
مشهد مؤلم لطفلة سورية تذرف دمعًا لوفاة شقيقتها من البرد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لفيديو حمل عنوان القهر والدموع والحزن، ولاقى تعاطفًا كبيرًا من المغردين.

توفيت بسبب البرد القارس

وأظهر الفيديو، طفلة سورية تذرف دمعًا حزنًا على شقيقتها التي توفيت بسبب البرد القارس، وقلة وسائل التدفئة في المكان الذي تعيشان فيه.

قد يهمّك أيضاً
Img

10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن

Img

طريقة جديدة لاختراق هواتف الأندرويد

وخلال الفيديو، شرحت الطفلة الصغيرة معاناتها وأسرتها بسبب قسوة الطقس والفقر في مخيمات النزوح؛ حيث تعاني أسرتها من قلة حطب التدفئة، فيما تنام وهي لا تشعر بأطرافها من شدة البرد.

وتقول الطفلة ودموعها على وجنتيها: ماتت أختي من البرد.. ما بعرف كيف.. كل العالم دفيانين إلا نحن ما دفيانين.. الجو كثير برد برد.

وأكملت حديثها في الفيديو قائلة: إن شقيقتها توفيت من شدة البرد، بينما تقوم عائلتها بتشغيل الصوبا أو المدفئة، لتتجمع حولها الأسرة للتدفئة من شدة البرد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...
السعودية اليوم

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...

السعودية اليوم
تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...
الرياضة

تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...

الرياضة
حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل
السعودية اليوم

حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل

السعودية اليوم
كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...
السوق

كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج
الرياضة

منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...

الملك سلمان
ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...
أخبار رئيسية

ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...

أخبار رئيسية