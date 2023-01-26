مشهد مبهر يوثق عودة الحياة في وادي رنية

في لقطات مبهرة، وثق المصور سالم الغامدي عودة الحياة الطبيعية إلى وادي رنية الممتد شرقًا من منطقة الباحة، حيث يعتبر من الوديان الكبيرة في المنطقة.

لوحات ربانية

بدوره، روى الغامدي تجربته، حيث قال: إنه قام بزيارة الموقع الذي ظهرت فيه اللوحات الربانية في أبدع ما يكون، حيث يمتاز الوادي بوفرة المياه على مدار السنة دون انقطاع، ومن الأماكن والمتنزهات المفضلة لسكان المنطقة، حسبما نقلت قناة العربية.

وتابع: هناك العديد ممن يأتون إليه من مناطق أخرى مجاورة، للتمتع بالمناظر الطبيعية وبالمنحدرات البديعة التي أثارت الفضول أمام عدسة المصورين لالتقاط المناظر الخلابة لسحر الطبيعة.

وادي رنية

يقع وادي رنية في محافظة رنية، التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وتقع محافظة رنية في شرق منطقة الباحة، وشمال شرق المنطقة الجنوبية، وفي اتجاه الجنوب الغربي من العاصمة الرياض.

وتقع الأودية التي تغذي وادي رنية في المناطق والمحافظات التالية: محافظة بلقرن، ومركز خثعم، ومحافظة بلجرشي، ومنطقة الباحة، واكتسب وادي رنية اسمه من اسم محافظة رنية نفسها التي يقع فيها، والتي تشير الآراء إلى أنه أطلق عليها هذا الاسم بسبب جمالها.