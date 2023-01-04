مشهد يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ طفل من سيول عارمة بالمدينة

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ طفل في سيول عارمة بالمدينة المنورة، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، شجاعة وإقدام عدد من الشباب الذين بادروا لإنقاذ الطفل وانتشاله من وسط السيول.

في سياق متصل، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة عبور الأودية ومجاري السيول أثناء جريانها خاصة في ظل استمرار الحالة المطرية بالمملكة.

أمطار رعدية ورياح نشطة

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).