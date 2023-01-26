مشهور يرتكب أكبر جريمة دوائية بالترويج لخلطة من صنع والدته

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تحدث مقدم برنامج النقطة العمياء صلاح الغيدان، الذي يذاع على قناة السعودية، عن أكبر جريمة ارتكبها أحد المشاهير، روج خلالها لخلطة علاجية من صنع والدته.
#النقطة_العمياء | صلاح الغيدان: أكبر جريمة دوائية شاهدتها نفذها مشهور لديه أكثر من 1.5 مليون متابع, روج لخلطة علاجية من صنع والدته. #قناة_السعودية | @salahalghaydanقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) January 26, 2023
وأردف الغيدان قائلًا: أكبر جريمة دوائية شاهدتها، نفذها مشهور لديه أكثر من 1.5 مليون متابع، روج لخلطة علاجية من صنع والدته.
وأكمل مقدم برنامج النقطة العمياء: زعم المشهور عبر حسابه أنه كان مريضًا، وشُفي بخلطة أعدتها والدته، عبارة عن 27 مكونًا.
ورد الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على مقدم البرنامج قائلًا: طريقة هذه الخلطة جريمة، لأنه يتم خلط مواد دون معرفة تفاعلها أو تناقضها، مؤكدًا أن هناك تناقضات دوائية قد تعرض حياة المريض لخطر.