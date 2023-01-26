مشهور يرتكب أكبر جريمة دوائية بالترويج لخلطة من صنع والدته

تحدث مقدم برنامج النقطة العمياء صلاح الغيدان، الذي يذاع على قناة السعودية، عن أكبر جريمة ارتكبها أحد المشاهير، روج خلالها لخلطة علاجية من صنع والدته.

التفاصيل

وأردف الغيدان قائلًا: أكبر جريمة دوائية شاهدتها، نفذها مشهور لديه أكثر من 1.5 مليون متابع، روج لخلطة علاجية من صنع والدته.

وأكمل مقدم برنامج النقطة العمياء: زعم المشهور عبر حسابه أنه كان مريضًا، وشُفي بخلطة أعدتها والدته، عبارة عن 27 مكونًا.

جريمة

ورد الباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على مقدم البرنامج قائلًا: طريقة هذه الخلطة جريمة، لأنه يتم خلط مواد دون معرفة تفاعلها أو تناقضها، مؤكدًا أن هناك تناقضات دوائية قد تعرض حياة المريض لخطر.