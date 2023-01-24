مصادرة أكثر من 21 ألف مستلزم طبي في مستودع مخالف بالدمام

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا للمستلزمات الطبية في مدينة الدمام، نظرًا لعمله دون ترخيص، وعدم التزامه باشتراطات التخزين الجيد.

مصادرة منتجات

وذكرت هيئة الغذاء والدواء في بيان صادر عنها، أنها صادرت في المستودع المخالف 21362 مستلزمًا طبيًا مخزنة في ظروف غير مناسبة، وأغلقته احترازيًا، واستدعت القائمين عليه لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم، وتطبيق اللوائح الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

وتنفّذ الغذاء والدواء حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الإبلاغ عن المخالفات

ولفتت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد “19999”، أو من خلال تطبيق “طمني”.