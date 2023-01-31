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بحجة ركوبها بشكل خطير

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها للمدرسة

2023-01-31 الساعة 1:59
مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها للمدرسة
المواطن - فريق التحرير

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أقدمت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي، على مصادرة دراجة سكوتر كهربائية تقودها أم مع طفلتها البالغة من العمر أربع سنوات؛ بحجة ركوبها السكوتر بشكل خطير لنقل طفلتها الى المدرسة، إلا أنها وُوجهت بانتقاد عنيف لنشرها مقطع فيديو على تويتر يظهر فيه ضباط الشرطة يلاحقون الثنائي الذي كان يسير بسرعة بطيئة.

التفاصيل

وأوقف ضباط شرطة المرور المرأة في ستراود غلوسترشير، وأخذوا السكوتر الذي قالت الشرطة إن الأم تستخدمه لنقل طفلة صغيرة يوميًّا. وما كان على المرأة وابنتها سوى المشي إلى المدرسة على الرغم من تحرك السكوتر على طول الرصيف بسرعة أقل من 6 أميال في الساعة، وفقًا لصحيفة ذا مترو.

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ويمنع القانون ركوب السكوتر في غلوسترشير، إلا إذا تم استئجارها في غلوستر أو شلتنهام.

وأثار الفيديو حالة من الغضب مع شبه إجماع على أن الشرطة أخذت الأمور بعيدًا جدًّا.

وردًّا على الفيديو كتب أحدهم أقترح أن تنشروا عن الاستخدام الخطير لهذه الدراجات ولكن لا تشهروا علنًا بالأم وابنتها.

وكتب آخر لقد سرقتم بعض البهجة من طفلة في الرابعة، تهانينا! الأسبوع المقبل مصادرة الحلوى عند بوابة المدرسة.

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