مصرع سيدة حامل وطفلتها في جريمة بشعة بسوريا

ضجت مدينة الرقة بشمال سوريا بالاحتجاجات الشعبية الكبيرة، بعد ارتكاب جريمة قتل بحق امرأة حامل في حي المشلب بالمدينة.

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ولقيت السيدة مصرعها صحبة ابنتها، واتهمت عصابة مؤلفة من 3 رجال وامرأة بارتكاب الجريمة، وفقًا لروسيا اليوم.

وكشفت ناشطة نسوية بأنه لا علاقة لعناصر داعش الإرهابي بتلك العملية، فيما دعا المحتجون لإعدام القتلة؛ كونهم يقبعون الآن في سجن تابع لقوى الأمن الداخلي لقوات الأساييش الكردية.

ولاقت جريمة قتل الأم الحامل، نورا الأحمد، (25عامًا) وطفلتها (8 أعوام)، بحي المشلب في مدينة الرقة ردود فعل غاضبة، وأثارت حفيظة أهالي الرقة الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة.

وفي تفاصيل الجريمة، قام شابان من نفس حي الراحلة بمحاولة سرقة منزلها يوم 16 يناير الجاري، وعندما فُضح أمرهما قاما بقتلها وخنق صغيرتها.