Icon

حساب المواطن يبين موقف الأهلية حال تقديم الطلب بعد 10 يناير Icon الوحدة الإماراتي يضم ماثيوس بيريرا من الهلال Icon استخدام قطرات الأنف للأطفال يسبب الإدمان Icon تحذير من ضرر الطلاق الصامت: يصل إلى الأبناء Icon بريطاني ينبهر بـ تنوع السعودية الجغرافي Icon إلقاء قنبلة على مبنى قناة LBC ببيروت Icon الأهلي يتعاقد رسميًّا مع سميحان النابت من التعاون Icon مصرع سيدة حامل وطفلتها في جريمة بشعة بسوريا Icon تقويم التعليم: لا فترة تسجيل لاختبار القدرة المعرفية الرقمي Icon إنستجرام يمنحك ميزة الاستراحة من الإشعارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ضجت مدينة الرقة بالاحتجاجات الشعبية الكبيرة

مصرع سيدة حامل وطفلتها في جريمة بشعة بسوريا

2023-01-23 الساعة 1:05
مصرع سيدة حامل وطفلتها في جريمة بشعة بسوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضجت مدينة الرقة بشمال سوريا بالاحتجاجات الشعبية الكبيرة، بعد ارتكاب جريمة قتل بحق امرأة حامل في حي المشلب بالمدينة.

التفاصيل

ولقيت السيدة مصرعها صحبة ابنتها، واتهمت عصابة مؤلفة من 3 رجال وامرأة بارتكاب الجريمة، وفقًا لروسيا اليوم.

قد يهمّك أيضاً
Img

أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي للسرطان

Img

النصر في صدارة ترتيب دوري روشن بعد 14 جولة

وكشفت ناشطة نسوية بأنه لا علاقة لعناصر داعش الإرهابي بتلك العملية، فيما دعا المحتجون لإعدام القتلة؛ كونهم يقبعون الآن في سجن تابع لقوى الأمن الداخلي لقوات الأساييش الكردية.

ولاقت جريمة قتل الأم الحامل، نورا الأحمد، (25عامًا) وطفلتها (8 أعوام)، بحي المشلب في مدينة الرقة ردود فعل غاضبة، وأثارت حفيظة أهالي الرقة الذين طالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة.

وفي تفاصيل الجريمة، قام شابان من نفس حي الراحلة بمحاولة سرقة منزلها يوم 16 يناير الجاري، وعندما فُضح أمرهما قاما بقتلها وخنق صغيرتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...

السعودية اليوم
تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...
السعودية اليوم

تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...

السعودية اليوم
كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...
الرياضة

كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...

الرياضة
أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023
العالم

أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023

العالم
الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...
حصاد اليوم

الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...

حصاد اليوم
رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...

السعودية اليوم
قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023
آخر الاخبار

قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

آخر الاخبار
مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...
الرياضة

مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...

الرياضة