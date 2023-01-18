مصرع وإصابة 13 في حريق بدار رعاية بألمانيا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 10 آخرون، أمس الثلاثاء، في حريق بدار رعاية في جنوب غرب ألمانيا.

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وكشفت متحدثة باسم الشرطة أن الحريق وقع في دار رعاية متخصصة، تستضيف نحو 36 شخصًا يعانون من أمراض نفسية في مدينة ريوتلنجن.

وأردفت المتحدثة باسم جهاز الشرطة أن اثنين من بين المصابين يعانون من جروح خطيرة.

وبحسب الشرطة فإن الحريق قد تم إخماده، وتم إجلاء كافة النزلاء الباقيين، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في سبب الحريق.