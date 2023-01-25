مصرع وإصابة 5 قساوسة في طعن بسيف كاتانا داخل كنيسة بإسبانيا

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قتل قسيس وأصيب 4 آخرون في حادث طعن داخل إحدى كنائس بلدية الجزيرة الخضراء بمقاطعة قادش الإسبانية، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء.
ونقلت صحيفة إلموندو الإسبانية، عن مصادر أمنية، أن منفذ الهجوم كان يحمل سيفًا يابانيًّا، كاتانا، هاجم قساوسة الكنيسة؛ ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بجروح خطيرة.
وقالت شرطة البلدية: إن قوات الأمن ألقت القبض على المشتبه به، مشيرةً إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة حتى الآن.