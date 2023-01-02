مصرع وإصابة 7 أشخاص في اصطدام مروحتين بالجو

كشفت وكالة بلومبرج للأنباء عن مقتل أربعة أشخاص وأًصيب ثلاثة بجروح خطيرة بعد تصادم في الجو بين مروحتين بالقرب من متنزه سي وورلد الترفيهي في الساحل الذهبي في أستراليا.

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وأفادت شرطة كوينزلاند أن إحدى المروحتين كانت تقلع والأخرى تهبط عندما وقع الحادث عصر اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي. وناشد المكتب الأسترالي لسلامة النقل في بيان شهود العيان الإدلاء بإفادتهم وأرسل فريقًا من المحققين لموقع الحادث.

وأضافت هيئة البث الأسترالي أن إحدى المروحتين وتحمل شعار “سي وورلد” تمكنت من الهبوط بنجاح، بينما يمكن رؤية حطام على جزيرة رملية صغيرة.

ولم تجب شركة فيلدج رودشو التي تدير مدينة الملاهي في ولاية كوينزلاند، على طلب عبر الهاتف للتعقيب تم تركه بعد ساعات العمل.