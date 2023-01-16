مصرع 5 أشخاص في انفجار ضخم بمصنع للكيماويات بالصين

أدى انفجار داخل مصنع كيماويات في شمال شرق الصين إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقدان ثمانية آخرين، على ما ذكرت محطة سي سي تي في الحكومية الاثنين.

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ووقع الانفجار بعد ظهر الأحد داخل مصنع في محافظة بانشان بمقاطعة لياونينغ، بحسب المحطة التي أكدت أن الحريق تحت السيطرة حاليًا.

أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها التلفزيون سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من عناصر الإطفاء خارج المبنى، وفقًا ليورونيوز.

وبحسب سي سي تي في، نشر أكثر من 330 عنصر إطفاء للسيطرة على الحريق.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط قتيلين و34 جريحا و12 مفقودًا.

الحوادث الصناعية شائعة في الصين وغالبًا ما تنتج من عدم التزام قواعد السلامة.

في نوفمبر قُتل 38 شخصًا في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، ونجم بحسب السلطات، عن سوء استخدام العمال للمعدات.