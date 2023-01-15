مصرف الراجحي يوزع 5 مليارات أرباحاً نقدية عن عام 2022

أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2022 بنسبة 12.5% ، أو ما يعادل 1.25 ريال لكل سهم بعد خصم الزكاة.

إجمالي المبلغ الموزع

وأوضح مصرف الراجحي، في بيان له على تداول عبر “تويتر”، اليوم الأحد، أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ نحو 5 مليارات ريال، يتم توزيعها على 4 مليارات سهم المستحقة للأرباح.

أحقية الصرف للمساهمين

وأضاف مصرف الراجحي أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية على أن يتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.