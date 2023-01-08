مصري ينحر زوجته ويرسل سيلفي الجثة لأسرتها

استيقظت قرية تيرة التابعة لمحافظة الدقهلية بشمال مصر، على جريمة مروعة اليوم الأحد، حيث ذبح شاب زوجته وفصل رأسها عن جسدها، ليرسل بعدها الرأس لأسرتها، ويلتقط سيلفي بجانب الجثة.

تفاصيل الواقعة

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أقدم الزوج الذي يدعى حمادة على ذبح زوجته وإرسال رأسها لأهلها، داعيًا وسائل الإعلام إلى الحضور للتصوير معه.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من أهالي القرية يفيد بقيام زوج بقتل زوجته ذبحًا والتقاط صور بجوار الجثة وإرسالها لأسرتها، وعندما حاولوا الإمساك به هدد بذبح أولاده.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن الزوج يجلس بجانب جثة زوجته مفصولة الرأس ويتحدث في بث مباشر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعندما حاول ضباط المباحث القبض عليه أمسك أبناءه الثلاثة وهدد بذبحهم.

خلافات دائمة

وتبين أن خلافات نشبت بين الزوج وزوجته وتدعى (ز.إ.ف 26 عامًا)، اضطر على إثرها لذبحها، رغم زيجتهما منذ 9 سنوات.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه توجد خلافات دائمة بين الزوج والزوجة، ما أدى إلى انفصالهما منذ عامين، إلا أن الصلح تم بينهما قبل أسبوعين، وعادت الزوجة لمنزل زوجها ليقوم بذبحها صباح اليوم ويمثل بجثتها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، والسيطرة عليه وإنقاذ الأبناء، وعقب تحرير محضر بالواقعة تم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.