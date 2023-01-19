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بعد إطلاق صرخة استغاثة

مصر تتكفل بعلاج الفنان عمرو محمد علي

2023-01-19 الساعة 1:32
مصر تتكفل بعلاج الفنان عمرو محمد علي
المواطن - فريق التحرير

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ضج الرأي العام في مصر مؤخرًا باستغاثة الفنان عمرو محمد علي الشهير بشقشق؛ بسبب معاناته من مرض خطير يعوق حركته، خاصة بعد أن أعلن عدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج الطويل، لتنتهي القصة بخبر سعيد، حيث تم الإعلان عن الموافقة على علاجه على نفقة الدولة المصرية.

استجابة

وعبر الفنان عمرو محمد علي عن سعادته بالاستجابة لعلاجه على نفقة الدولة، بعد إصابته بمرض يهاجم الأعصاب.

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ووفقًا لوسائل إعلام مصرية، أضاف عمرو محمد علي إنه بالفعل تواصل معه أحد المسؤولين لتحمل تكاليف علاجه، موضحًا: فعلًا الحمد لله سيتم علاجي على نفقة الدولة، تواصلوا معي اليوم وأبلغوني.

وسبق أن طلب عمرو محمد علي من المسؤولين مساعدته والتكفل بعلاجه؛ وذلك بسبب التكلفة الباهظة للعلاج، حيث أكد خلال حوار مع القاهرة 24 أن مرضه استنزف جميع أمواله، لذلك فهو يستغيث بالمسؤولين لعلاجه على نفقة الدولة أو التكفل به، حتى يستطيع أن يسترد صحته ويعود لجمهوره ومحبيه مرة أخرى.

وسبق أن تحدث عمرو محمد علي عن هذا الأمر إذ قال: أطالب الدولة بالتكفل بعلاجي، لو وجدت فرصة أن أتعالج بالخارج أتمنى ذلك خاصة لأنني أحتاج أن يحملوني حتى أستطيع أن أتحرك، ولا يوجد لدي مصدر دخل ولا شيء، وكل نقودي راحت، واستهلكتها في العلاج.

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