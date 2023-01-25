Icon

فوائد أوميجا 3 في علاج أمراض العين Icon قدرات لن تصدقها عن أحدث روبوت حواري تكشفها خلود المانع Icon أدوية سعال تهدد حياة الأطفال Icon ناسا تختبر محرِّك مركبة فضائية يعمل بالطاقة النووية Icon مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة في الأقصر Icon استمرار الدراسة عن بعد اليوم في جميع مدارس حائل Icon أضرار الشيكولاتة والبسكويت على الصحة Icon رباعية تُهدي الفوز لـ لاتسيو ضد ميلان Icon عراقي يقتل عائلته بالكامل متأثرًا برواية نجيب محفوظ Icon بايرن ميونخ ينجو من الخسارة بالتعادل أمام كولن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بهدف رقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف

مصر تتيح التأشيرة الإلكترونية لـ78 جنسية حول العالم

2023-01-25 الساعة 12:23
مصر تتيح التأشيرة الإلكترونية لـ78 جنسية حول العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

التفاصيل

واستعرض وزير السياحة والآثار المصري، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات الأداء السياحي للعام السابق، والمؤشرات المتوقعة في عام 2023، حيث أشار إلى الأسواق العشرين الأولى من حيث عدد السائحين الوافدين في عام 2022، والمستهدفات من تلك الأسواق لعام 2023، كما تحدّث عن أنّ هناك نحو 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة مصر إلكترونيًّا من خلال الموقع www.visa2egypt.gov.eg.

قد يهمّك أيضاً
Img

انتشار الإبل في مواقع ظهور الربيع نوع من الرعي الجائر

Img

رياح نشطة تحد الرؤية على الحناكية والمهد

وأشار عيسى، إلى أنّ العمل جارٍ لرقمنة تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، مشيرًا إلى أنّ هناك 1.7 مليون تذكرة بيعت بصورة مميكنة من إجمالي مليوني تذكرة مُباعة في ديسمبر 2022، مستعرضًا جهود الوزارة في التطوير المؤسسي للقطاع ومقترحات التنسيق مع القطاع الخاص.

كما استعرض وزير السياحة والآثار، نتائج التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بمسارات العمل للإستراتيجية الوطنية للسياحة، لبناء منتج يناسب سياحة الفرد، مشيرًا إلى آليات العمل المقترحة لتحسين التجربة السياحية في مصر، وذلك قبل وصول السائح وعند وصوله وأثناء إقامته، وبينها الحملات الترويجية وتسهيلات الحصول على التأشيرات، وكذا المنتجات والخدمات والأنشطة السياحية المتوافرة.

الاستغلال الأمثل

ووجّه رئيس الوزراء بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حاليًّا من ثروة عقارية حديثة، سواء في المدن السياحية أو الجديدة، من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية، بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة، وتعظيم سياحة الفرد.

ولفت مدبولي إلى أنّ هذا التصور يحقق عدة فوائد سواء لمالكي الوحدات، من خلال تأجير وحداتهم، والحصول على عائد، وكذا للدولة بوجه عام، حيث سترغب الكثير من الأسر الأجنبية في قضاء عطلاتهم في هذه الوحدات بخصوصية أكبر، وبالتالي يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية، إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة من مطاعم أو مولات وخلافه.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية قطاع السياحة للدولة المصرية، خاصة أنّ مصر تمتلك الفرص الواعدة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة منه على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى الدور الذي تُوليه الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتذليل أي عقبات تواجه هذا القطاع، في سبيل مضاعفة أعداد السائحين، والوصول إلى ما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر

الرياضة
الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع
الرياضة

الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع

الرياضة
توطين 70% من أنشطة إصلاح وصيانة الحواسيب...
السعودية اليوم

توطين 70% من أنشطة إصلاح وصيانة الحواسيب...

السعودية اليوم
العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح...
الرياضة

العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح...

الرياضة
تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس...
آخر الاخبار

تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس...

آخر الاخبار
الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري
حصاد اليوم

الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري

حصاد اليوم
الهلال عينه على الصدارة
آخر الاخبار

الهلال عينه على الصدارة

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة...

الرياضة