مصر تشتري 12 طائرة بوينغ بـ 426 مليون دولار

كشفت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، الثلاثاء، أن مصر ستشتري منها 12 مروحية عسكرية من طراز شينوك 47، في صفقة بلغت أكثر من 426 مليون دولار.

بيان

وأفادت بوينغ، في بيان، على موقعها الإلكتروني، أن الجيش الأمريكي منحها عقدًا لإنتاج 12 طائرة من طراز شينوك 47، لصالح سلاح الجو المصري.

وقالت: إن قيمة الصفقة بلغت 426 مليون دولار، وخضعت لقواعد هيئة المبيعات العسكرية الأجنبية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وتابعت أن مصر ستقوم باستبدال أسطولها من طائرات شينوك 47 دي بالطراز الأحداث من نوع إف، حيث ستستفيد من قدراتها المتقدمة المتعددة المهام.

وأردف البيان نقلًا عن نائب رئيس الشركة، كين إيلاند: “إن الطائرات من النموذج (إف) ستعمل على الارتقاء بقدرات طائرات شينوك الخاصة بمصر، وستساعد بشكل فعّال في إنجاز أهداف الحمولات الثقيلة”.

متعددة المهام

وعرّفت الشركة المروحية “شينوك 47” على أنها طائرة متقدمة متعددة المهام يستخدمها الجيش الأمريكي والعديد من الجيوش حول العالم.

واستعرضت المزايا التي تتمتع بها، ومنها نظام قمرة قيادة رقمي كامل، وقدرات متكاملة على التعامل مع الحمولة الضخمة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” وافقت في مايو الماضي على بيع طائرات هليكوبتر من طراز “شينوك 47-إف” وعتاد متصل بها لمصر.

وطبقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، تأتي الصفقة لـ”تدعيم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج دول الناتو”، واصفة مصر بـ”الشريك الإستراتيجي المهم لواشنطن في الشرق الأوسط”.

ووصف مراقبون ومتخصصون في الشؤون العسكرية، الصفقة الجديدة بأنها تأتي تتويجًا لـ”العام الذهبي” للعلاقات الإستراتيجية والعسكرية بين مصر والولايات المتحدة، ومؤشرًا قويًّا على تنامي الشراكة الإستراتيجية بين البلدين لمراحل متطورة.

قدرات الطائرات

– يبلغ مداها العملياتي نحو 600 كم.

– قادرة على نقل بين 30 إلى 50 عنصرًا مقاتلًا بكامل تجهيزهم القتالي.

– بإمكانها شحن حمولات تصل إلى 12 طنًّا، بما في ذلك عتاد عسكري يشمل مدافع وعربات مدرعة.

– تعتمد على رادار لرسم الخرائط وتحديد التضاريس.

– كما تتضمن أنظمة لتعريف العدو من الصديق وتحديد الملاحة الجوية “جي بي إس”، ونظام للتحذير ضد الصواريخ.