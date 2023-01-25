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أوانٍ وقوارير مياه ومسارج فخارية وأدوات للطحن

مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة في الأقصر

2023-01-25 الساعة 1:16
مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة في الأقصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، عن تفاصيل اكتشاف مدينة سكنية كاملة من العصر الروماني، أثناء أعمال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت أندراوس، الملاصق لمعبد الأقصر في البر الشرقي، من خلال بعثة أثرية مصرية.

مدينة أثرية

وأفاد وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج على مسؤوليتي عبر قناة صدى البلد، أنه لا يمر أسبوع إلا ويتم الإعلان عن تطوير أو افتتاح مناطق سياحية ثقافية على مستوى الجمهورية، وهي أمور تُميز مصر عن باقي دول العالم.

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وأردف أنه تم اكتشاف عددٍ من المباني السكنية من القرنين الثاني والثالث الميلادي، وبعض الورش، والعثور على أوانٍ وقوارير مياه ومسارج فخارية وأدوات للطحن، وعملات رومانية من النحاس والبرونز، وعدس وقمح وفول باكتشاف أثري في البر الشرقي بالأقصر.

وأفاد أن أعمال الحفائر في المدينة السكنية ما زالت مستمرة، لافتًا إلى أن هناك 50 بعثة مصرية تابعة لمجلس الآثار أبهرت العالم باكتشافاتها الأثرية على مستوى الجمهورية على مدار 5 سنوات انقضت.

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