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تداول صورتها كبديل للتوك توك

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

2023-01-28 الساعة 1:59
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
المواطن - فريق التحرير

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يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات تدعي طرح سيارة جديدة تباع مقابل 25 ألف جنيه مصري أي ما يعادل 840 دولاراً.

نفي السلطات

ونفت السلطات المصرية الادعاء الذي لا أساس له من الصحّة، وقد سبق أن انتشرت شائعات مماثلة في سنوات سابقة ونفتها السلطات المعنيّة مراراً وتكراراً.

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وتضم المنشورات صورة لسيارة حمراء صغيرة الحجم وتعليقاً جاء فيه “هذه السيارة مطروحة بسعر 25 ألف جنيه مع نظام تقسيط”، وكُتب على صورة السيارة أنها تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي كبديل للتوك توك وهي من تصنيع وزارة الإنتاج الحربي.

رد الإنتاج الحربي

حصدت المنشورات آلاف التفاعلات عبر موقع فيسبوك، حيث طرح كثيرون أسئلة في خانة التعليقات حول تفاصيل هذه السيارة وكيفية الحصول عليها.

ورداً على سؤال ما إذا كانت وزارة الإنتاج الحربي قد طرحت سيارة جديدة في الأسواق، قال محمد بكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الإنتاج الحربي لديها طموح لصنع سيارة كهربائية بقطع مصرية، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.

شعبة السيارات

ووصف بكر كل ما جاء في المنشورات بأنه أكاذيب تنتشر منذ عدة سنوات.

وفي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية قال عفت عبدالراضي، رئيس شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية: لا يوجد في سوق السيارات المصري سيارة جديدة بسعر 25 ألف جنيه. وأضاف: “التوك توك نفسه تعدى سعره الثمانين ألف جنيه مصري”.

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