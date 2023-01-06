مصعب الجوير يضيف ثاني أهداف الأخضر

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نجح اللاعب مصعب الجوير في إضافة الهدف الثاني لـ المنتخب السعودي في شباك اليمن، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج “خليجي 25” في العراق.
هدددددف!⚽
مصعب الجوير يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطنيقد يهمّك أيضاً
السعودية 2 – 0 اليمن #السعودية_اليمن#خليجي25 #الرياضية_السعودية pic.twitter.com/5WUTW07CZJ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2023
وسجل الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ33 في المباراة المقامة على ملعب البصرة في العراق.