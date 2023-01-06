مصعب الجوير يضيف ثاني أهداف الأخضر

نجح اللاعب مصعب الجوير في إضافة الهدف الثاني لـ المنتخب السعودي في شباك اليمن، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج “خليجي 25” في العراق.

وسجل الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ33 في المباراة المقامة على ملعب البصرة في العراق.