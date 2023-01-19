مطار الملك خالد الدولي يبدأ رحلات طيران ويز الاقتصادية

أعلنت شركة مطارات الرياض، التي تتولى مسؤولية إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله، وخطوط «طيران ويز» الاقتصادي عن انطلاق أولى الرحلات من وإلى الوجهتين الأوروبيتين بوخارست عاصمة رومانيا وبودابست عاصمة المجر، وذلك اعتباراً من التاسع من شهر يناير.

انطلاق أولى الرحلات

وقد وصلت أولى رحلات الوجهتين إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض قادمة من مطار بودابست فرانز ليست الدولي في العاصمة المجرية بودابست، حيث أقيمت مراسم استقبال الرحلة عند وصولها في الصالة الدولية رقم 2.

وكانت طيران ويز قد بدأت رحلاتها من وإلى الرياض انطلاقاً من الوجهات روما وفيينا وبودابست وبوخارست، بالإضافة إلى ست وجهات تبدأ رحلاتها لاحقاً وهي مدينة لارنكا القبرصية والعاصمة البلغارية صوفيا، والأربع مدن الإيطالية نابولي وكاتانيا والبندقية وميلان.

في هذا الإطار، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض المهندس محمد بن عبدالله المغلوث قائلاً: «بعد توقيعنا الشراكة مع طيران ويز سابقاً، انطلقت رحلات الخطوط الهنغارية الاقتصادية من وإلى مدينة الرياض، حيث كانت الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة وبرنامج الربط الجوي قد أعلنت عن تدشين وجهات شركة «طيران ويز» في أغسطس الماضي».

تعزيز التنافسية

وأضاف: «نسعد بهذه الشراكة ونؤكد أن هذه الخطوة التي نحتفي بصددها اليوم ستعمل دون أدنى شك على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الطيران في مطار الملك خالد الدولي بهدف توفير خيارات متنوعة لمختلف شرائح المسافرين، وتوفير أفضل تجربة سفر يمكن لها أن تلبي رغباتهم»، منوهاً إلى مدى حرص مطارات الرياض على التعاون مع أفضل مقدمي الخدمات الجوية من حيث خيارات السفر المتاحة، وتنوع الوجهات، وتميز مستوى الخدمة المقدمة لهم.