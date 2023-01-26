Icon

مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية Icon الغذاء والدواء: احذروا شراء المنتجات المنتفخة والمثقوبة والصدئة Icon فضيحة تطال نجل رئيس الوزراء الياباني في أوروبا Icon لحظة اعتقال عشرات الدواعش شمال شرق سوريا Icon السعودية تُدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين Icon إدارج الثقافة والفنون في المناهج التعليمية لكافة المراحل قريبًا Icon الفيحاء يتقدم على الهلال في الشوط الأول Icon أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن مشاري Icon كيف تستعيد تركيزك وتطلق إبداعاتك أثناء العمل؟ Icon الشباب يشتري المدة المتبقية من عقد ماجد كنبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أول مطار بالمملكة يتيح هذه الخدمة

مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية

2023-01-26 الساعة 7:36
مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مطارات الرياض – الشركة المعنية بإدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله – عن إطلاق الخدمة التجريبية لعربات التسوق الذكية وذلك في صالة السفر الداخلية رقم 5، ليصبح مطار العاصمة الرياض أول مطار في المملكة يتيح مثل هذه الخدمة الجديدة لمسافريه.

خدمات مباشرة

وتوفر عربات التسوّق الذكية، عددًا من الخدمات المباشرة لمستخدميها، من أبرز تلك الخدمات خارطة تفاعلية تمكّن المسافر من سرعة الوصول إلى أي من المرافق أو المتاجر التي يود الانتفاع من خدماتها داخل الصالة، هذا إلى جانب إمكانية استعلامه عن بيانات رحلته بالمسح الضوئي لبطاقة صعود الطائرة، أو بإدخال رقم الرحلة، كما يمكنه اختيار رحلته من قائمة الرحلات المتاحة للتعرف الفوري على رقم البوابة والوقت المتبقي لصعود الطائرة، بالإضافة إلى إمكانية متابعة برنامج مكافآت المطار، والتعرّف على أحدث العروض التسويقية المتاحة في متاجر الصالة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن مشاري

Img

6 أخطاء تجنبها عند وضع الطعام بالثلاجة

التحول الرقمي

في السياق ذاته، أوضح المهندس محمد بن عبدالله المغلوث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض قائلاً: “تأتي خدمة عربات التسوق الذكية في إطار منظومة التحول الرقمي التي تقودها الشركة اليوم في مختلف إداراتها في مطار الملك خالد الدولي بهدف تعزيز مجمل تجربة السفر وإثرائها بالمزيد من الخدمات الرقمية والخيارات التقنية الداعمة لتطلعات مختلف المسافرين”.

من جهته، أفاد حسام المشيلح مدير عام قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بشركة مطارات الرياض بأن “هذا الإطلاق التجريبي لخدمة عربات التسوق الذكية يأتي بالتزامن مع مجمل التطورات التقنية المتلاحقة التي يشهدها مطار الملك خالد الدولي. وستواكب تلك الخدمة مستهدفات مرحلة التحول الرقمي التي يشهدها مطار العاصمة حالياً عبر مختلف مرافقه وخدماته المقدمة لكافة مسافريه”.

يذكر أن استخدام عربات التسوّق الذكية متاح بالمجان لعموم مسافري الصالة الداخلية رقم 5، إذ أثبتت تلك العربات نجاحها المذهل على صعيد زيادة المبيعات وإرشاد المسافرين إلى متاجر التسوق داخل المطار، حيث كان إطلاقها التجريبي الأول في مطار سان دييغو الدولي العام الماضي، لتحقق في حينه نجاحًا دلّل على قيمتها العالية لصالح كل من المسافرين والمشغلين، ويعد إطلاقها التجريبي في مطار العاصمة الرياض الإطلاق الأول من نوعه على مستوى المطارات الدولية العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة
السعودية اليوم

السمنة من أبرز أسباب الإصابة بخشونة الركبة

السعودية اليوم
ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين
العالم

ماكرون: لستُ مضطرًا لطلب الصفح من الجزائريين

العالم
الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...
السعودية اليوم

الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد...

السعودية اليوم
طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو
العالم

طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو

العالم
انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم
السعودية اليوم

انتقادات لتأخير تعليم الشرقية تعليق الدراسة لليوم

السعودية اليوم
نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...
السوق

نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 %...

السوق
الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا
الرياضة

الشباب يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو الدولية

السعودية اليوم