مطار الملك خالد الدولي يطلق عربات التسوق الذكية

أعلنت شركة مطارات الرياض – الشركة المعنية بإدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله – عن إطلاق الخدمة التجريبية لعربات التسوق الذكية وذلك في صالة السفر الداخلية رقم 5، ليصبح مطار العاصمة الرياض أول مطار في المملكة يتيح مثل هذه الخدمة الجديدة لمسافريه.

خدمات مباشرة

وتوفر عربات التسوّق الذكية، عددًا من الخدمات المباشرة لمستخدميها، من أبرز تلك الخدمات خارطة تفاعلية تمكّن المسافر من سرعة الوصول إلى أي من المرافق أو المتاجر التي يود الانتفاع من خدماتها داخل الصالة، هذا إلى جانب إمكانية استعلامه عن بيانات رحلته بالمسح الضوئي لبطاقة صعود الطائرة، أو بإدخال رقم الرحلة، كما يمكنه اختيار رحلته من قائمة الرحلات المتاحة للتعرف الفوري على رقم البوابة والوقت المتبقي لصعود الطائرة، بالإضافة إلى إمكانية متابعة برنامج مكافآت المطار، والتعرّف على أحدث العروض التسويقية المتاحة في متاجر الصالة.

التحول الرقمي

في السياق ذاته، أوضح المهندس محمد بن عبدالله المغلوث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض قائلاً: “تأتي خدمة عربات التسوق الذكية في إطار منظومة التحول الرقمي التي تقودها الشركة اليوم في مختلف إداراتها في مطار الملك خالد الدولي بهدف تعزيز مجمل تجربة السفر وإثرائها بالمزيد من الخدمات الرقمية والخيارات التقنية الداعمة لتطلعات مختلف المسافرين”.

من جهته، أفاد حسام المشيلح مدير عام قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بشركة مطارات الرياض بأن “هذا الإطلاق التجريبي لخدمة عربات التسوق الذكية يأتي بالتزامن مع مجمل التطورات التقنية المتلاحقة التي يشهدها مطار الملك خالد الدولي. وستواكب تلك الخدمة مستهدفات مرحلة التحول الرقمي التي يشهدها مطار العاصمة حالياً عبر مختلف مرافقه وخدماته المقدمة لكافة مسافريه”.

يذكر أن استخدام عربات التسوّق الذكية متاح بالمجان لعموم مسافري الصالة الداخلية رقم 5، إذ أثبتت تلك العربات نجاحها المذهل على صعيد زيادة المبيعات وإرشاد المسافرين إلى متاجر التسوق داخل المطار، حيث كان إطلاقها التجريبي الأول في مطار سان دييغو الدولي العام الماضي، لتحقق في حينه نجاحًا دلّل على قيمتها العالية لصالح كل من المسافرين والمشغلين، ويعد إطلاقها التجريبي في مطار العاصمة الرياض الإطلاق الأول من نوعه على مستوى المطارات الدولية العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.