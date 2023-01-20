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نقل الركاب بطريقة غير نظامية

مطار الملك عبدالعزيز يحذر من فعلة غرامتها 5 آلاف ريال

2023-01-20 الساعة 9:15
مطار الملك عبدالعزيز يحذر من فعلة غرامتها 5 آلاف ريال
المواطن - فريق التحرير

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حذر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الجمعة، من نقل الركاب بطريقة غير نظامية عبر صالات القدوم للمطار.

غرامة مالية

وذكر الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز على موقع “تويتر” أن هناك غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال لمن يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية عبر صالات القدوم.

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صالات المطار

يضم مطار الملك عبدالعزيز بجدة ثلاث صالات للركاب: الصالة الجنوبية، والصالة الشمالية، وصالة الحجاج.

الصالة الجنوبية

تعتبر الصالة الجنوبية إحدى التحف المعمارية البارزة في عالم المطارات وتتميز بسقفها الشديد الانحناء فوق صالة المغادرة الرئيسية. وقد صممت لاستيعاب 2500 راكب/ الساعة، وتخدم كل رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية، وهناك أربعون بوابة قدوم ومغادرة بالصالة، وكذلك يوجد بها استراحة لكبار الشخصيات بمواقف سيارات خاصة بهم. ويربطها بمدينة جدة طريقان سريعان هما طريق المدينة المنورة وطريق مكة المكرمة السريع.

الصالة الشمالية

وتشبه في مظهرها الخارجي الصالة الجنوبية، وهي مخصصة لكافة خطوط الطيران الأجنبية المنتظمة إضافة إلى عشرين شركة طيران تعمل في موسمي الحج والعمرة والتي تصل خدماتها إلى مدينة جدة. وهناك أربع عشرة بوابة قدوم ومغادرة بالصالة الشمالية.

صالة الحجاج

بسبب قرب جدة من مدينة مكة المكرمة، يحتوي المطار على محطة مخصصة للحج، مصممة للتعامل مع الحجاج المشاركين في الطقوس المرتبطة بالحج السنوي. يمكن أن تستوعب 80,000 مسافر في نفس الوقت.

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