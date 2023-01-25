مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

ألغت الشركة المشغلة لمطار برلين كافة الرحلات الجوية، اليوم الأربعاء؛ بسبب إضراب العاملين بالمطار للمطالبة بزيادة أجورهم.

إلغاء 300 رحلة في مطار برلين

وبسبب ذلك الإضراب، توقفت رحلات مقررة تمثلت في نحو 300 عملية إقلاع وهبوط للطائرات بـ مطار برلين، مما أثر على نحو 35 ألف راكب.

ودعا الموظفون للقيام بالإضراب بسبب عدم الرضا عن المقترحات المقدمة في ثلاث جولات من مفاوضات جماعية مع إدارة المطار، وذلك قبل أيام من عطلة الشتاء التي تستغرق أسبوعًا في عاصمة ألمانيا.

ويشارك في الإضراب كل من العاملين في الخدمات الأرضية، وأمن الطيران، وشركة المطار.

ويطالب الموظفون بزيادة رواتب موظفي الخدمات الأرضية بقيمة 500 يورو شهريًا على مدى 12 شهرًا، بجانب مكافآت أعلى لأفراد الأمن الجوي الذين يعملون في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وقال ممثل اتحاد الموظفين، إنريكو رومكر، إنه يأمل في أن يمثل الإضراب ضغطًا كافيًا لدفع المفاوضات.

ومن جهتها قالت شركة مطار برلين إنها قدمت عرضًا جماعيًا لمدة 24 شهرًا يشمل زيادة الرواتب بنسبة 3% في الأول من يونيو للعام الجاري، بجانب زيادة بنسبة 2% تطبق في شهر مايو 2024.

صفعة على الوجه

وقال رومكر، إن العرض الذي تقدمت به الشركة يعتبر صفعة على الوجه في ظل معدلات التضخم المرتفعة في البلاد، وخاصة أن العاملين لم يحصلوا على أية زيادات في الرواتب منذ سنوات.

وبحسب وكالة رويترز، فإنه من المقرر أن تصدر الحكومة الألمانية تقريرها الاقتصادي السنوي، اليوم، والذي يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 6% للعام الجاري، و2.8% لعام 2024.