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غير مرحب بهم

مطعم سويدي شهير يمنع دخول العرب والنباتيين

2023-01-06 الساعة 7:46
مطعم سويدي شهير يمنع دخول العرب والنباتيين
المواطن - فريق التحرير

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تسبب قرار مطعم بيبينو السويدي الشهير على بحيرة ميلستات، بمنع دخول العرب والنباتيين اعتبارًا من 19 يناير الجاري، في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تنديد بالقرار التميزي الذي اتخذه المطعم.

التفاصيل

ونشر صاحب المطعم الذي يشتهر مطبخه بالبيتزا والسوشي، تدوينة اعتبرها البعض تمييزية، حيث كتب على إنستجرام: النباتيون، الهيبيون، والعرب مستبعدون، ما سبب ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأردف المطعم بأنه اعتبارًا من 19 يناير الجاري، لن يكون هناك سوى عدد قليل من الطاولات في المطعم، ثمانية على وجه الدقة، وسيتم حجزها للضيوف الدائمين، العرب والنباتيون غير مرحب بهم، حسب وصف الصحيفة، وفقًا لصحيفة كلاين تسايتونغ السويدية.

 

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