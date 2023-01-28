مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن

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دعت الاختصاصية النفسية نوف القنيبط، إلى تفعيل قانون الذوق العام الصادر مؤخرًا في المملكة؛ للتصدي لحالات التنمر التي يتعرض لها كبار السن، مشيرة إلى أن الموظفين الأكبر سنًّا باتوا أكثر عرضة للتنمر الاجتماعي، كما أن الموظفين الأصغر سنًّا أيضًا عرضة للاستهزاء بشكلهم في أماكن العمل.
الأخصائية النفسية نوف القنيبط: أتمنى تفعيل قانون الذوق العام بقوة تجاه حالات التنمر ضد كبار السن في بيئات العمل @nalqunaibit@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/C4VnczOmOEقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 27, 2023
وأضافت القنيبط خلال حوارها لـ برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن كثيرًا من كبار السن يتعرضون للتنمر في أماكن العمل؛ نظرًا لعدم معرفتهم أو مواكبتهم لتطورات التكنولوجيا، أو أي معدات أو أجهزة حديثة، ما يعرضهم للسخرية أحيانًا، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على صحتهم النفسيّة.
وأضافت نوف أن ما يفعله بعض الشباب مُحزن كثيرًا تجاه كبار السن، متمنية تطبيق القانون وبقوة حتى يتمكن من شخص من معرفة حدوده، كما أن تفعيله لحماية صغار السن أيضًا الذين يتعرض بعضهم للاستهزاء بشكلهم، أو طريقة لبسهم؛ لأن هذا القانون اشتمل على بنود تضمن عدم التعرض للشكل واللبس وطرق الظهور اجتماعيًّا، بالإضافة إلى أشياء أخرى يجب تفعيلها خلال الفترة المقبلة.