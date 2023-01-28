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تتضمن بنوده عدم التعرض للشكل واللبس وطرق الظهور

مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن

2023-01-28 الساعة 12:07
مطلب بتفعيل قانون الذوق العام لمنع التنمر على كبار السن
المواطن - فريق التحرير

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دعت الاختصاصية النفسية نوف القنيبط، إلى تفعيل قانون الذوق العام الصادر مؤخرًا في المملكة؛ للتصدي لحالات التنمر التي يتعرض لها كبار السن، مشيرة إلى أن الموظفين الأكبر سنًّا باتوا أكثر عرضة للتنمر الاجتماعي، كما أن الموظفين الأصغر سنًّا أيضًا عرضة للاستهزاء بشكلهم في أماكن العمل.

أسباب التنمر

وأضافت القنيبط خلال حوارها لـ برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن كثيرًا من كبار السن يتعرضون للتنمر في أماكن العمل؛ نظرًا لعدم معرفتهم أو مواكبتهم لتطورات التكنولوجيا، أو أي معدات أو أجهزة حديثة، ما يعرضهم للسخرية أحيانًا، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على صحتهم النفسيّة.

بنود القانون العام

وأضافت نوف أن ما يفعله بعض الشباب مُحزن كثيرًا تجاه كبار السن، متمنية تطبيق القانون وبقوة حتى يتمكن من شخص من معرفة حدوده، كما أن تفعيله لحماية صغار السن أيضًا الذين يتعرض بعضهم للاستهزاء بشكلهم، أو طريقة لبسهم؛ لأن هذا القانون اشتمل على بنود تضمن عدم التعرض للشكل واللبس وطرق الظهور اجتماعيًّا، بالإضافة إلى أشياء أخرى يجب تفعيلها خلال الفترة المقبلة.

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