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يغذيه فائض سد وادي بيش الضخم

مطل ومتنزه الفطيحة بجازان يجذب الزوار والسائحين

2023-01-09 الساعة 5:24
مطل ومتنزه الفطيحة بجازان يجذب الزوار والسائحين
المواطن - واس

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على بعد 40 كيلومترًا من مدينة بيش، و 44 كيلومترًا من مدينة الدرب، يمر وادي الفطيحة، حيث المتنزه الذي يغذّيه فائض سد وادي بيش الضخم، وتكسو الخضرة المكان، ويفيض الماء طوال العام.

الجذب السياحي

واجتمعت في متنزه ومطل الفطيحة التابع لمحافظة بيش، عوامل الجذب السياحي، وهيأت بلديتها للمكان ما يجعله واحدًا من أجمل المواقع السياحية في منطقة جازان، ولا يزال الوادي بيئة خصبة وواعدة للاستثمار في مجال السياحة والاستجمام، خاصة وأن الوادي جذب الكثير من السياح والزوار والعائلات من جازان والمناطق المجاورة لها.

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وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية بيش المهندس علي عطيف، أن البلدية أبرمت عقدًا استثماريًا لتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة مطل الفطيحة بمساحة إجمالية ١٦.٤٢٩م٢، وذلك لإقامة أنشطة سياحية وسكنية تتمثل في مطاعم ومقاهي وفلل سكنية.

محبو التنزه

بدورها، جالت عدسة “واس”، في المتنزه الطبيعي بالفطيحة والتقطت صورًا للمتنزهين ومحبي رحلات الاستجمام والهدوء، ووثقت لحظات استشعارهم جمال الطبيعة وأجواء الوادي الرائعة.

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