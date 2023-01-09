مطل ومتنزه الفطيحة بجازان يجذب الزوار والسائحين الأمير هاري يكشف طلبًا غريبًا من أخيه ويليام قبل الزفاف لقطات للأمطار الغزيرة وجريان السيول في حفر الباطن الأسهم السعودية تصعد 110.27 نقطة الضباب يغطي أجواء الباحة بعد هطول الأمطار بلومبرغ : خسارة أردوغان في الانتخابات الرئاسية سيسعد الغرب استئصال جزء من القولون ينهي معاناة طفل مع الإمساك الشديد ببريدة بينهم امرأة.. 4 مخالفين للآداب العامة في قبضة الأمن مشهد بديع.. المرتفعات الجبلية بين جدة ومكة تكتسي الأخضر تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز
على بعد 40 كيلومترًا من مدينة بيش، و 44 كيلومترًا من مدينة الدرب، يمر وادي الفطيحة، حيث المتنزه الذي يغذّيه فائض سد وادي بيش الضخم، وتكسو الخضرة المكان، ويفيض الماء طوال العام.
واجتمعت في متنزه ومطل الفطيحة التابع لمحافظة بيش، عوامل الجذب السياحي، وهيأت بلديتها للمكان ما يجعله واحدًا من أجمل المواقع السياحية في منطقة جازان، ولا يزال الوادي بيئة خصبة وواعدة للاستثمار في مجال السياحة والاستجمام، خاصة وأن الوادي جذب الكثير من السياح والزوار والعائلات من جازان والمناطق المجاورة لها.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية بيش المهندس علي عطيف، أن البلدية أبرمت عقدًا استثماريًا لتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة مطل الفطيحة بمساحة إجمالية ١٦.٤٢٩م٢، وذلك لإقامة أنشطة سياحية وسكنية تتمثل في مطاعم ومقاهي وفلل سكنية.
بدورها، جالت عدسة “واس”، في المتنزه الطبيعي بالفطيحة والتقطت صورًا للمتنزهين ومحبي رحلات الاستجمام والهدوء، ووثقت لحظات استشعارهم جمال الطبيعة وأجواء الوادي الرائعة.