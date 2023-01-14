معالجة نفسية : هناك الكثير من النساء يقبلن فكرة الزوجة الثانية

أكدت المعالجة النفسية الدكتورة ندى الأطرش، أن هناك مشكلات كثيرة تعاني منها الزوجة الثانية بعد الزواج، منها المقارنات ونظرة المجتمع.

مشكلات كثيرة

وأوضحت الأطرش، خلال لقائها ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن الزوجة الثانية تعاني من مشكلات كثيرة، خاصة إذا كان الزوج قد أخبرها بعدم وجود علاقة مع الزوجة الأولى، لافتة إلى أن هذه حجة دائمة من الرجال.

ولفتت إلى أن الزوجة الثانية عليها ضغوط كثيرة جدًا من المجتمع والزوج ومنها نفسها، حيث تفكر في كيفية قبولها بمنتصف حياة وربع وقت، موضحة أن الزوجة الثانية تشعر دائمًا بأنها ليست لها أولوية في شيء.

كما أكدت أن المقارنات بينها والزوجة الأولى تذبحها، فتدخل الزوجة الثانية في تجربة قاسية وصراعين هما (صراع الزوجة الثانية وصراع الانفصال أم لا).

د. ندى الأطرش – معالجة نفسية ومديرة مركز ميدي كير لرعاية الأسرة والطفل: حقوق الزوجة الثانية هي نفس حقوق الزوجة الأولى .. وحاليا هناك الكثير من النساء تقبل بفكرة الزوجة الثانية @nadaalatrash197#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OQsf9lSclK — برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 14, 2023

حقوق الزوجة الثانية

واستطردت أن حقوق الزوجة الثانية هي نفس حقوق الزوجة الأولى، موضحة أن هناك الكثير من النساء تقبل بفكرة الزوجة الثانية الآن، لكن القضية هي كيفية التكيف مع هذا الأمر ونظرة المجتمع.