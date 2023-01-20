معايير الحصول على رخصة وساطة عقارية وفقًا للنظام الجديد

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أوضح الخبير العقاري مطر الشمري، معايير وضوابط الحصول على رخصة وساطة عقارية وفقًا للنظام الجديد.
خبير عقاري يوضح المعايير الجديدة للحصول على رخصة وساطة عقارية وفقاً للنظام الجديد @mnfr10#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/B1Jwx48FZk
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 19, 2023
وقال الشمري، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن المكاتب غير النظامية راح تطلع من السوق، المكتب اللي ما عنده ترخيص ولا سعودة، أو اللي ما يسوي دورات.
وأضاف: لازم يكون في مقر رسمي للمكتب وترخيص وسجل، ومهنية، لذاك فإن هذا النظام راح يطرد هذه الأشياء، وأي وسيط لازم يكون نظامي.
وأكد الشمري، أن تكون هذه الدائرة مكتملة، مضيفًا: أنت وسيط نظامي، والمالك والمشتري يضمنون حقهم، ويكون في عقود تُطبق، والآن المكاتب مراقبة وهناك رخصة وسيط لصاحب المكتب.