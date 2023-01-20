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منها وجود مقر رسمي للمكتب وترخيص وسجل

معايير الحصول على رخصة وساطة عقارية وفقًا للنظام الجديد

2023-01-20 الساعة 5:13
معايير الحصول على رخصة وساطة عقارية وفقًا للنظام الجديد
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الخبير العقاري مطر الشمري، معايير وضوابط الحصول على رخصة وساطة عقارية وفقًا للنظام الجديد.

وقال الشمري، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن المكاتب غير النظامية راح تطلع من السوق، المكتب اللي ما عنده ترخيص ولا سعودة، أو اللي ما يسوي دورات.

المعايير

وأضاف: لازم يكون في مقر رسمي للمكتب وترخيص وسجل، ومهنية، لذاك فإن هذا النظام راح يطرد هذه الأشياء، وأي وسيط لازم يكون نظامي.

وأكد الشمري، أن تكون هذه الدائرة مكتملة، مضيفًا: أنت وسيط نظامي، والمالك والمشتري يضمنون حقهم، ويكون في عقود تُطبق، والآن المكاتب مراقبة وهناك رخصة وسيط لصاحب المكتب.

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